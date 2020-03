Nie żyje matka i troje jej dzieci zakażonych koronawirusem. Rodzinny obiad doprowadził do tragedii?

73-letnia kobieta z New Jersey i jej troje dzieci (wszystkie po 50 roku życia) zmarli z powodu zarażenia koronawirusem – podaje CNN, powołując się na informacje przekazane przez członka rodziny. Stan dwóch innych krewnych lekarze określają jako krytyczny, a jednego jako stabilny. – To niewyobrażalna tragedia dla rodziny – powiedział CNN Roseann Paradiso Fodero.

Kolejnych 19 członków rodziny dotkniętej pandemią COVID-19, czeka na wyniki przeprowadzonych testów. – Dlaczego członkowie rodziny, którzy nie są hospitalizowani, nie mają wyników badań? To kryzys zdrowia publicznego – stwierdził Paradiso Fodera. – Dlaczego sportowcy i celebryci bez objawów powinni mieć pierwszeństwo przed rodziną zdziesiątkowaną przez tego wirusa? – pytał. Zgodnie z ustaleniami The New York Times, Fuscowie mogli pozarażać się podczas rodzinnego obiadu.

Koronawirus w USA – najnowszy bilans



Z najnowszych danych wynika, że w Stanach Zjednoczonych potwierdzono już ponad 14 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, a 217 osób, u których lekarze zdiagnozowali COVID-19 zmarło. Stan kolejnych 64 pacjentów jest określany jako poważny lub krytyczny.

