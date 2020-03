Zmiany w liturgii, nabożeństwa przeniesione na wrzesień. Są wytyczne dot. Wielkiego Tygodnia

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała dekret, którego omówienie przygotował serwis Catholic News Agency. Dokument został podpisany przez prefekta kongregacji, kardynała Roberta Saraha i jest zatwierdzony „mandatem Papieża tylko na rok 2020” co oznacza, że jego zaleceń nie będzie można stosować w przyszłych latach. „Wielkanoc jest sercem całego roku liturgicznego” – przekazano w dekrecie dodając, że Triduum Paschalnego „nie można przenieść na inny czas”. Można za to wprowadzić inne zmiany, a Kongregacja uprawnia biskupów m.in. do przeniesienia Mszy Krzyżma na inny termin. Na tym jednak nie koniec.

Nie będzie mycia nóg

Na mocy dekretu w tych miejscach, gdzie władze cywilne czy kościelne wprowadziły pewne ograniczenia w związku z epidemią, biskup może odprawiać liturgie Triduum Paschalnego w katedrze, a księża diecezjalni w swoich parafiach, przy czym celebracje te mają odbywać się bez fizycznej obecności wiernych. Ci mogą jednoczyć się z kapłanami przebywając w swoich domach i śledząc transmisje telewizyjne lub internetowe.

Kapłani, którzy będą odprawiali mszę w Wielki Czwartek, powinni z kolei ominąć rytuał mycia stóp. Procesja Najświętszego Sakramentu do ciemnicy powinna zostać odwołana, a sam Najświętszy Sakrament powinien pozostać w tabernakulum. Liturgia Męki Pańskiej odprawiana dzień później ma być z kolei sprawowana w intencji chorych, zmarłych oraz osób, które odczuwają obawy ze względu na epidemię koronawirusa.

Zmiany wprowadzono także w celebracji liturgii Wigilii Paschalnej, która zazwyczaj jest sprawowana w nocy z soboty na niedzielę i wieńczy Triduum Paschalne. Kongregacja zaleca pominięcie poświęcenia ognia poprzedzającego uroczystości oraz rezygnację z chrztów, ograniczając się jedynie do odnowy obietnic chrzcielnych. Procesje oraz nabożeństwa ludowe, charakterystyczne dla danych diecezji, mogą być z kolei przeniesione na inny czas, a w dokumencie zasugerowano daty takie jak 14 czy 15 września.

Czytaj także:

Ministerstwo Zdrowia: Mamy nowe przypadki koronawirusa. To już ponad 400