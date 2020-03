Ten szczeniak wygląda jak jednorożec. Ma tylko jedno ucho i ponad 200 tys. fanów

Rae tuż po urodzeniu miała duże problemy ze zdrowiem. Przy porodzie matka suczki zahaczyła swoimi zębami jedno z delikatnych uszu szczeniaka, przez co zostało poważnie uszkodzone. Rae trafiła do przychodni weterynaryjnej Family Friends w Grand Rapids w stanie Michigan. – Powiedziałam kiedyś, że jeśli kiedykolwiek pojawi się golden retriever w placówce, będę chciała się nim zająć i zaopiekować – przekazała Brianna Vorhees, recepcjonistka przychodni, do której trafił pies. Kobieta przekazała, że ma „wielkie serce do wspomnianej rasy psów”. – Wiedziałam, że tak naprawdę była mi przeznaczona – wyznała.

Stan Rae był na tyle poważny, że zaledwie kilka godzin po urodzeniu, musiała przejść poważną operację. Lekarze pracujący w klinice nie byli optymistycznie nastawieni, spodziewali się, że pies może nie przeżyć. Jak się okazało, wola walki o życie u Rae była na tyle silna, że pies nie tylko niedawno skończył 3 miesiące, ale również nie ma problemów zdrowotnych, które zakłócały by mu funkcjonowanie. Przekonać się o tym można oglądając jego zdjęcia.



