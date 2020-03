Hiszpania: Już blisko 25 tys. zakażonych koronawirusem, 324 ofiary śmiertelne w ciągu doby

Największą liczbę ofiar śmiertelnych odnotowano na terenie wspólnoty Madrytu, gdzie dotychczas zmarły 804 osoby. Liczba zakażonych szacowana jest tam na prawie 9 tys. Szybko rośnie bilans ofiar śmiertelnych i osób zakażonych w Katalonii, drugim najbardziej dotkniętym epidemią regionie Hiszpanii. Zmarły tam 122 osoby, a liczba zainfekowanych przekroczyła 4,2 tys. Rząd odmawia na razie podania informacji na temat przewidywanego przez służby sanitarne Hiszpanii szczytu zakażeń koronawirusem w tym kraju.

Stan zagrożenia epidemiologicznego

Tymczasem przewodniczący Towarzystwa Epidemiologicznego (SE) w Madrycie Pere Godoy wyraził w piątek wieczorem przekonanie, że do końca marca nie należy się spodziewać obniżenia liczby zakażeń. – Szczytu epidemii w naszym kraju oczekiwałbym dopiero za dwa tygodnie. Później powinien nastąpić sukcesywny spadek zachorowań – powiedział Godoy.

Od niedzieli w Hiszpanii obowiązuje stan zagrożenia epidemiologicznego, a jej mieszkańcy zobowiązani są do pozostania w domach, mogą jednak chodzić do pracy, robić zakupy pierwszej potrzeby, a także udać się do banku. Otwarte są stacje paliw, apteki, kioski oraz sklepy ze sprzętem elektronicznym.

Pomimo wprowadzonych restrykcji w piątek po południu tysiące osób wyjechały do swoich urlopowych rezydencji na prowincji. Długie korki przy wyjazdach z miast powstały m.in. w Madrycie, Walencji, Maladze i Sewilli.

