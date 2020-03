Kuba wysłała do Włoch „armię białych fartuchów”. 52 pielęgniarki i lekarze pomogą w Lombardii

Kuba wysyłała do Włoch „armię białych fartuchów” do pomocy przy epidemii koronawirusa. Do Lombardii w ten weekend przybyła załoga 52 pielęgniarek i lekarzy, doświadczonych w walce z innymi epidemiami, jak cholera czy ebola.