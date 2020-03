Hiszpania chce przeprowadzać 80 tys. testów na koronawirus dziennie. Pomóc mają cztery roboty

Według danych Ministerstwa Zdrowia, opublikowanych w sobotę, w Hiszpanii liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 1326 osób, w porównaniu do 1002 z piątku. Liczba zdiagnozowanych przypadków SARS-CoV-2 zwiększyła się z kolei do 24926 z 19980 w piątek. W sobotę w szpitalach w Madrycie zaczynało brakować łóżek dla chorych.

W trakcie sobotniego wystąpienia premier Hiszpanii Pedro Sanchez ostrzegł, że kraj musi przygotować się na dalszy rozwój epidemii. – Jeszcze nie odczuliśmy skutków najsilniejszej, najbardziej niszczycielskiej fali, która będzie stanowić test dla naszych materialnych i moralnych możliwości, podobnie jak dla naszego ducha jako społeczeństwa – wskazał. W kraju obowiązuje 15-dniowy stan wyjątkowy, nakazując obywatelom powstrzymanie się od niekoniecznego wychodzenia z domów.

Miliony testów

W sobotę rząd ogłosił nabycie ponad 640 tys. testów i zapowiedział, że ich liczba wkrótce wzrośnie do miliona. Z informacji przekazanych przez Pedro Sancheza wynika, że kolejne sześć milionów zestawów zostało zakupionych.

Dyrektor Instytytu Zdrowia Publicznego im. Karola III Hiszpańskiego Raquel Yotti mówiła wcześniej, że zestawy testów z nowej puli zaczną być dystrybuowane w sobotę. Rząd Hiszpanii podjął też próbę zakupu czterech robotów, które mogłoby zwiększyć pulę wykonywanych dziennie testów do 80 tysięcy. Obecne możliwości to 15-20 tys.

Nawet 10 tys. pacjentów na oddziałach intensywnej terapii

W kraju rosną obawy, czy wystarczy miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Rząd zamówił kolejne 700 respiratorów, tylko w sobotę rozdano około 1,3 mln masek ochronnych dla personelu i pacjentów. Obecnie na oddziałach intensywnej terapii hospitalizowanych jest około 1612 pacjentów. Ricard Ferrer, przewodniczący hiszpańskiego towarzystwa specjalistów intensywnej terapii zapowiedział jednak, że za osiem do dziesięciu tygodni należy się spodziewać nawet 10 tys. osób wymagających specjalistycznej opieki. Zapewnił przy tym, że służba zdrowia powinna sobie w tym poradzić, jeśli ograniczenia wprowadzone przez rząd na czas epidemii zaczną działać.

