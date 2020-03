Izraelski lekarz we Włoszech: Osoby po 60. roku życia nie są podłączane do respiratorów

W wyniku epidemii koronawirusa we Włoszech zanotowano więcej ofiar COVID-19 niż w Chinach – 4825 zgonów i ponad 53,5 tys. potwierdzonych zakażeń. W ciągu ostatniej dobry zmarło w tym kraju 800 osób.

Izraelski lekarz ujawnił w telewizji Keszet 12, że z powodu braku respiratorów i urządzeń do resuscytacji lekarze zmuszeni są do podejmowania dramatycznych decyzji o tym, który z pacjentów otrzyma leczenie ratujące życie. – Słyszałem to od moich przyjaciół i współpracowników, którzy ustalili limit dla wieku, po którym nie można już pomóc – (limit ten wyznaczono na) 60 lat – powiedział w porannym programie. – (U pacjentów) powyżej 60. roku życia jest mniej intubacji i pełnego znieczulenia, a poniżej tego wieku pomagamy do samego końca i podajemy tlen – wyjaśnił.

Peleg, który pracuje na oddziale ortopedycznym zamienionym na przyjmujący osoby z COVID-19, ocenił, że sytuacja pogarsza się w miarę wzrostu liczby zakażonych. – Przyjmujemy śmiertelnie chorych pacjentów z koronawirusem, pomagamy im i łagodzimy ich stan w ostatnich chwilach, pozwalając im rozmawiać z rodzinami, od których zostali odcięci na długi czas z powodu (zarządzonej przez władze kraju – PAP) izolacji – dodał. (PAP).

