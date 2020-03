„Patrzenie na ciebie uspokaja”. Kot stał się gwiazdą mediów społecznościowych. Jest coś, co go wyróżnia

- Ikiru jest naprawdę zdrowy – mówią z uśmiechem Rich i Emma. Właściciele kota postanowili założyć zwierzęciu konto w mediach społecznościowych. Czworonóg szybko zyskał uznanie internautów, a do dzisiaj zgromadził ponad 47 tys. fanów. – Wierzcie lub nie, ale Ikiru nie zawsze ma zwisający język – śmieją się właściciele i dodają, że ten element charakterystyczny kota powoduje, że można mu zrobić naprawdę wyjątkowe zdjęcia. – Otrzymujemy wiadomości z całego świata. Ludzie mówią, że te jego śmieszne miny a także osobowość, rozjaśnia ich dzień – opowiadają zadowoleni właściciele.

Rich i Emma podkreślają, że ich czworonóg otrzymuje od internautów mnóstwo pozytywnych komentarzy. „Patrzenie na ciebie uspokaja” „Jesteś przepiękny”, „Czy to następca Grupy Cata”? – komentują. „Podglądam cię coraz częściej. To po prostu poprawia mi humor”, „Dobrze, że jesteś”, „Niby na każdym zdjęciu to samo, ale muszę przyznać, że... chcę więcej i więcej” – czytamy w komentarzach.

