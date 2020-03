Tak przeprowadza się test na koronawirusa. Tenisistka pokazała film

„Dbajcie o siebie i tych, których kochacie, bądźcie optymistami i chrońcie się” – napisała Swietłana Kuzniecowa na Instagramie, dołączając krótkie nagranie z momentu pobierania wymazu do badania na obecność koronawriusa. Rosyjska tenisistka może odetchnąć z ulgą, ponieważ jej test, który wykonano 17 marca, dał wynik ujemny.

Koronawirus na świecie

Najnowsze dane wskazują na to, że na całym świecie odnotowano już 339 181 przypadków zakażeń koronawirusem. Najwięcej, bo nieco ponad 81 tys. przypadków odnotowano w Chinach. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmują Włochy, gdzie z kolei zmarło najwięcej pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19 – włoska służba zdrowia poinformowała o 5476 takich przypadkach. Sytuacja dramatycznie wygląda także w Stanach Zjednoczonych, gdzie potwierdzono już 34 900 zakażeń oraz w Hiszpanii, Niemczech i Iranie – w każdym z tych państw ponad 20 tys. wykonanych testów dało wynik negatywny.

Będą nowe testy?

Przypomnijmy, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ogłosiła, że zatwierdziła stosowanie pierwszego szybkiego testu diagnostycznego na koronawirus, który umożliwia wykrycie SARS-CoV-2 w ciągu około 45 minut.

Jak poinformowała firma Cepheid, producent testu, decyzja została wydana w piątek, a w przyszłym tygodniu rozpocznie się prowadzenie testów tą metodą. – W tym czasie zwiększonego zapotrzebowania na usługi służby zdrowia, lekarze potrzebują błyskawicznego testu, by na bieżąco zarządzać pacjentami pod kątem oceny zasadności przyjęcia ich do placówek służby zdrowia – komentował doktor David Persing, który w firmie Cepheid odpowiada za dział medyczny i technologiczny. Jego zdaniem test, który będzie można wykonać od ręki, pozwoli skuteczniej rozlokowywać pacjentów w zależności od powagi ich stanu, co może mieć duże znaczenie w przypadku braku łóżek respiratorowych.

Czytaj także:

