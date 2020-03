Sytuacja w Hiszpanii coraz bardziej tragiczna. Od wczoraj zmarło 410 osób, rośnie liczba zakażeń

W ciągu ostatnich dni Hiszpania stała się jednym z krajów najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. Najnowsze dane dotyczące liczby zakażeń opublikowało na Twitterze hiszpańskie ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej doby odnotowano 4321 nowych przypadków. Łącznie w całym kraju na COVID-19 zachorowało już 33 089 osób.

Od wczoraj zmarło 410 osób zakażonych, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych do 2 182. Do tej pory udało się wyleczyć 3 355 pacjentów. Z danych przekazanych przez lekarzy wynika, że stan 2 355 osób przebywających w szpitalach na terenie całego kraju jest określany jako ciężki.

Najwięcej zakażeń jest na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu – 10 575 przypadków, drugim regionem Hiszpanii pod względem liczby zainfekowanych jest Katalonia - 5925 przypadków. Pełne dane dotyczące wszystkich regionów ministerstwo zdrowia zamieściło w specjalnej tabeli, gdzie fellecidos to ofiary śmiertelne, UCI to osoby wymagajace intensywnej terapii, a curados – wyleczeni.

Miliony testów

W trakcie sobotniego wystąpienia premier Hiszpanii Pedro Sanchez ostrzegł, że kraj musi przygotować się na dalszy rozwój epidemii. – Jeszcze nie odczuliśmy skutków najsilniejszej, najbardziej niszczycielskiej fali, która będzie stanowić test dla naszych materialnych i moralnych możliwości, podobnie jak dla naszego ducha jako społeczeństwa – wskazał. W kraju obowiązuje 15-dniowy stan wyjątkowy, nakazując obywatelom powstrzymanie się od niekoniecznego wychodzenia z domów.

W sobotę rząd ogłosił nabycie ponad 640 tys. testów i zapowiedział, że ich liczba wkrótce wzrośnie do miliona. Z informacji przekazanych przez Pedro Sancheza wynika, że kolejne sześć milionów zestawów zostało zakupionych.

Dyrektor Instytytu Zdrowia Publicznego im. Karola III Hiszpańskiego Raquel Yotti mówiła wcześniej, że zestawy testów z nowej puli zaczną być dystrybuowane w sobotę. Rząd Hiszpanii podjął też próbę zakupu czterech robotów, które mogłoby zwiększyć pulę wykonywanych dziennie testów do 80 tysięcy. Obecne możliwości to 15-20 tys.

