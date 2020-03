Pandemia koronawirusa. Francja wprowadza kolejne restrykcje dla obywateli

Kolejne ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa czekają mieszkańców Francji. Od wtorku 24 marca obywatele będą mogli ćwiczyć na świeżym powietrzu bez towarzystwa lub jedynie z dzieckiem. Aktywności będą mogły być odbywane maksymalnie kilometr od domu i przez maksymalnie godzinę. Władze Francji przekazały, że restrykcje wprowadzone, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, mogą obowiązywać jeszcze przez tygodnie. - Wiemy, że wielu obywateli chce powrotu do normy, ale to nie stanie się szybko. Na chwilę obecną takie rozwiązanie to konieczność - przekazał premier Edouard Philippe. Władze Francji poinformowały, że na razie nie planują wprowadzania godziny policyjnej.

Wcześniej Regionalna Agencja Zdrowia przekazała, że 20 mieszkańców domu spokojnej starości w Wogezach we wschodniej Francji zmarło, „co ma prawdopodobnie związek z koronawirusem”. Łącznie we Francji odnotowano 19 856 przypadków zakażenia koronawirusem. W wyniku powikłań zmarło 860 osób. 2200 pacjentów zostało wyleczonych, a stan 2082 osób lekarze określają jako ciężki.

Czytaj także:

Wielka Brytania wprowadza nowe restrykcje. „Walka z pandemią to największe wyzwanie od lat”