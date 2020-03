Połączenie dwóch leków powstrzyma koronawirusa? Tak twierdzi Donald Trump

– Nie zbudowano naszego kraju po to, by go zamknąć – powiedział Donald Trump na poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu. – Ameryka będzie ponownie wkrótce otwarta na biznes. O wiele wcześniej niż za trzy lub cztery miesiące, jak to ktoś sugerował – stwierdził prezydent cytowany przez The Guardian.

Jak walczyć z wirusem?

Polityk mówił również o sposobach walki z koronawirusem. Trump już wcześniej wspominał o chlorochinie, czyli leku przeciwmalarycznym, jako przynoszącym pozytywne efekty w leczeniu COVID-19. Eksperci z zakresu medycyny podkreślali jednak, że taka teoria nie została udowodniona laboratoryjnie. Amerykański prezydent zdawał się tym nie przejmować i w poniedziałek ocenił, że kombinacja chlorochiny z azytromycyną może okazać się skuteczna. – Z przyjemnością informuję, że w Nowym Jorku rozpoczną się badania istniejących leków, które mogą okazać się skuteczne w walce z wirusem – dodał.

Trump zapewniał też, że „pod jego kierownictwem” rząd federalny pracuje nad pozyskaniem dużych ilości chlorochiny, a jego zdaniem połączenie obu wspomnianych leków „wygląda bardzo, bardzo dobrze” i będzie rozpowszechniane. – Mamy 10 tys. jednostek, które zostaną rozdane jutro – zapowiadał.

Przypomnijmy, z danych na 24 marca wynika, że w Stanach Zjednoczonych odnotowano już ponad 46 tys. przypadków koronawirusa, a ponad 580 zakażeń zakończyło się śmiercią pacjentów.

