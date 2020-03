Niemieckie szpitale przyjmują Włochów. „Solidarność ponad granicami”

We wtorek nad ranem pierwszych sześciu pacjentów z Włoch przetransportowano do Lipska – przekazała agencja Reutera. Do lokalnego szpitala przyjęto dwóch pacjentów z Bergamo, których stan określono jako krytyczny. Wspomniane włoskie miasto stanowi epicentrum pandemii koronawirusa w kraju, a tamtejsze oddziały zakaźne są na tyle przeciążone, że lekarze muszą wybierać, kogo ratować w pierwszej kolejności.Gotowość leczenia Włochów zgłosiły także władze landu Nadrenia Północna-Westaflia, do którego w najbliższych dniach przewiezionych zostanie dziesięciu pacjentów. – Potrzebujemy solidarności ponad granicami w Europie – przekazał premier stanu Armin Laschet. – Chcemy zachować ducha europejskiego – dodał.

Niemcy, które odnotowały u siebie ponad 33 tys. zakażeń koronawirusa oraz 164 przypadki śmiertelne (stan na godzinę 9 w środę 25 marca), we wtorek przyjęły także pacjentów z Francji. – Koledzy z Francji są w tej chwili przeciążeni – powiedział w rozmowie z agencją Reutera Thomas Kirschning, dyrektor oddziału intensywnej terapii w szpitalu w Mannheim. To właśnie tam trafił 64-latek z Colmar, który w swojej ojczyźnie mógłby nie otrzymać odpowiedniego leczenia ze względu na wysoką liczbę zakażeń oraz problemy ze sprzętem.

Koronawirus we Włoszech

W ciągu poprzedniej doby we Włoszech odnotowano 3612 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To nieco mniej niż w poprzednich dniach. Łączna liczba zakażonych wynosi 69 176 osób. Jednocześnie dyrektor biura prasowego Matteo Bruni poinformował o trzech nowych przypadkach zakażenia w Watykanie. Chodzi o dwóch pracowników Muzeów Watykańskich oraz jednego pracownika biura handlu.

Do tej pory lekarzom udało się wyleczyć 8326 osób. W szpitalach nadal pozostaje jednak ponad 54 tys. osób, a stan ponad 3300 osób lekarze określają jako poważny. Włoskie służby przekazały, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 643 zgony, a więc więcej niż w poprzednich dniach (dzień wcześniej potwierdzono śmierć 601 pacjentów).

