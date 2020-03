Jak teraz wyglądają włoskie szpitale? Medycy z Bergamo do nagrania dołączają ostrzeżenie

69 tys. zakażonych, 6 820 ofiar śmiertelnych. To bilans kilku tygodni koronawirusa we Włoszech. Jeżeli jednak spodziewaliście się, że tamtejsze szpitale będą wyglądać jak pole bitwy, to z błędu powinno was wyprowadzić nagranie z Bergamo.

Medycy z położonego nieopodal Mediolanu Bergamo, miasta liczącego 120 tys. ludności, zaprosili brytyjskiego dziennikarza na oddział zakaźny. Postanowili pokazać, jak wygląda ich sytuacja w trakcie najpoważniejszej epidemii XXI wieku. Wbrew pozorom nie znajdziemy na nagraniu odrapanych ścian i psującego się sprzętu. Nie ma też biegających w panice pielęgniarek ani słaniających się ze zmęczenia lekarzy. Jest za to nowocześnie urządzona, pełna pacjentów sala. Pozwala to zrozumieć, że nawet sprawnie funkcjonująca służba zdrowia nie jest w stanie powstrzymać społeczeństwa przed śmiertelnymi skutkami COVID-19. Poprzez udostępnienie tego nagrania włoscy medycy chcieli nie tylko przekazać wiadomość swoim kolegom i koleżankom z innych krajów, ale przede wszystkim ostrzec obywateli tych państw. Przy nie zastosowaniu się do zasad kwarantanny, samoizolacji i społecznego dystansowania, nawet świetnie wyposażone szpitale nie zatrzymają fali zgonów. Nie wspominając o tych gorzej przygotowanych. Czytaj także:

