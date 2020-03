Hiszpania dołącza do Włoch. To drugi kraj z liczbą ofiar koronawirusa większą niż w Chinach

Władze Hiszpanii przedstawiły najnowszy bilans epidemii koronawirusa w tym kraju. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 552 nowych potwierdzonych przypadkach SARS-COV-2 i 738 nowych ofiarach śmiertelnych w ciągu ostatnich 24 godzin. Daje to łącznie liczbę zgonów przewyższającą tę w Chinach (3 434 w Hiszpanii i 3 281 w Chinach).

Najwięcej zakażeń stwierdzono na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu – 14 597 przypadków, drugim regionem Hiszpanii pod względem liczby zainfekowanych jest Katalonia - 9 937 przypadków. Pełne dane dotyczące wszystkich regionów ministerstwo zdrowia zamieszcza w specjalnej tabeli, gdzie „fallecidos” to ofiary śmiertelne, „UCI” oznacza osoby wymagające intensywnej terapii, a „curados” – wyleczonych.

Miliony testów

W sobotę 21 marca premier Hiszpanii Pedro Sanchez ostrzegał, że kraj musi przygotować się na dalszy rozwój epidemii. – Jeszcze nie odczuliśmy skutków najsilniejszej, najbardziej niszczycielskiej fali, która będzie stanowić test dla naszych materialnych i moralnych możliwości, podobnie jak dla naszego ducha jako społeczeństwa – wskazał. W kraju obowiązuje 15-dniowy stan wyjątkowy, nakazując obywatelom powstrzymanie się od niekoniecznego wychodzenia z domów.

Także w sobotę rząd ogłosił nabycie ponad 640 tys. testów i zapowiedział, że ich liczba wkrótce wzrośnie do miliona. Z informacji przekazanych przez Pedro Sancheza wynika, że kolejne sześć milionów zestawów zostało zakupionych. Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego im. Karola III Hiszpańskiego Raquel Yotti mówiła wcześniej, że zestawy testów z nowej puli zaczną być dystrybuowane w weekend. Rząd Hiszpanii podjął też próbę zakupu czterech robotów, które mogłoby zwiększyć pulę wykonywanych dziennie testów do 80 tysięcy. Obecne możliwości to 15-20 tys.

Czytaj także:

Pięciu dominikanów z koronawirusem. Ważna informacja dla wiernychCzytaj także:

Książę Karol ma koronawirusaCzytaj także:

KGP: Policja informuje o zakazie zgromadzeń; zwraca uwagę na osoby w grupach