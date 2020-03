Siedział w kwarantannie, wysłał psa do sklepu. Tak zwierzę wywiązało się z zadania

Na terenie Meksyku potwierdzono do tej pory 405 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego pięć zakończyło się śmiercią pacjentów. Niektórych obywateli – podobnie jak to się dzieje w Europie – objęto kwarantanną, a przymusowy pobyt w domu nakazano Antonio Muñozowi, który na co dzień mieszka w Lomas de San Martin na północy kraju. Meksykanin podzielił się na Facebooku nietypową historią związaną z jego psem rasy chihuahua.

Kilka dni temu Muñoz miał ochotę na chrupki firmy Cheetos. Wprawdzie najbliższy sklep znajduje się po drugiej strony ulicy, ale z oczywistych względów mężczyzna nie mógł wyjść ze swojego domu. Wpadł więc na pomysł, by do obroży swojego psa przyczepić kartkę z wiadomością i wysłać go do marketu. „Witaj panie sklepikarzu. Proszę, sprzedaj mojemu psu trochę »Cheetos«, pomarańczowych, nie czerwonych – są za ostre. Za obrożą ma 20 dolarów” – napisał Meksykanin. „Ostrzeżenie: Ugryzie, jeśli nie zostanie odpowiednio potraktowany. Twój sąsiad z naprzeciwka” – dodał. Sprzedawca najwyraźniej poważnie potraktował prośbę Muñoza, ponieważ pies wrócił z chrupkami niesionymi w pysku, co udało się uchwycić na zdjęciach.

Galeria:

Właściciel wysłał psa po chrupki do sklepu. Tak zwierzę poradziło sobie z zadaniemCzytaj także:

Dziecięcy oddział w Zielonej Górze zamknięty. Babcia zataiła, że matka 4-latka ma objawy koronawirusa