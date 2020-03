Bele siana jako ochrona przed koronawirusem? Burmistrz: Wykorzystaliśmy materiał, jakim dysponujemy

Belami siana zastawiono wjazd do miejscowości Monteleone di Puglia we Włoszech. W ten sposób burmistrz postanowił ochronić miasteczko przed rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa – podaje agencja informacyjna ANSA. Dotychczas w społeczności liczącej zaledwie 1000 mieszkańców nie odnotowano ani jednego przypadku zakażenia. Pięciu mieszkańców, którzy wrócili z tak zwanych „czerwonych stref”, przebywa w izolacji.

– Wykorzystaliśmy materiał, jakim dysponujemy pod dostatkiem. Ponieważ nie mamy wystarczająco dużo barierek ochronnych, posłużyliśmy się surowcem, jaki jest w naszej społeczności – wyjaśnił w rozmowie z agencją ANSA burmistrz Giovanni Campese. Zdjęcie, na którym uwieczniono nietypową blokadę, zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

We Włoszech w ciągu doby zmarło 683 zakażonych koronawirusem, łączny bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 7 503 osób. Odnotowano też 5 210 nowych przypadków zarażeń. Łącznie we Włoszech lekarze zdiagnozowali ponad 74,3 tys. chorych.

Czytaj także:

Tak wygląda walka z koronawirusem. Wstrząsające zdjęcia wycieńczonych lekarzy