21-latka ofiarą koronawirusa. „Nie miała żadnych problemów ze zdrowiem”

Jak zaznacza BBC, według danych rządowych u większości pacjentów zmarłych na COVID-19 stwierdza się dodatkowe problemy ze zdrowiem. Szczególnie narażone są też osoby starsze. W związku z tym część młodych i zdrowych obywateli Wielkiej Brytanii w złudnym poczuciu bezpieczeństwa ignoruje zalecenia dotyczące kwarantanny i przeciwdziałania mające hamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Co pewien czas w mediach pojawiają się jednak przykłady pokazujące, że w przypadku COVID-19 trudno o sztywne reguły wykluczające możliwość zachorowania i nawet najpoważniejszych konsekwencji.

O rozwagę i odpowiedzialne działania apeluje teraz m.in. matka zmarłej Chloe Middleton. „Zastanówcie się jeszcze raz. Piszę z własnego doświadczenia, ten wirus odebrał życie mojej 21-letniej córce” – podkreślała Diane Middleton. Emily Mistry, ciotka zmarłej, wzywa Brytyjczyków do solidarnego przeciwdziałania pandemii. „Moja piękna, dobroduszna, 21-letnia siostrzenica zmarła na COVID-19. Nie miała żadnych chorób współistniejących” – pisała. Dodawała, że rodzina jest teraz całkowicie rozbita. „Rzeczywistość tego wirusa ukazała się tuż przed naszymi oczami. Proszę, proszę stosujcie się do rządowych zaleceń. Wykonajcie swoją część, chrońcie siebie i innych. To nie wirus się szerzy, to ludzie roznoszą wirusa” – pisała.

Wcześniej w Wielkiej Brytanii informowano też o śmierci 18-letniego mężczyzny. W tym przypadku lekarze mówili o wcześniejszych „znacznych problemach zdrowotnych”. Profesor Chris Whitty doradzający brytyjskim władzom podkreślał, że wśród młodych COVID-19 przebiega zwykle łagodnie, jednak nie brak przypadków, gdy także osoby z tej grupy trafiają na intensywną terapię. Wzywał, by nie traktować koronawirusa jako „trywialnej infekcji”. Do tej pory w Wielkiej Brytanii potwierdzono ponad 95, tys. przypadków zakażenia SARS-COV-2. Zmarło 465 spośród zdiagnozowanych osób.

