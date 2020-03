Znaczny przyrost zgonów w Niemczech. 64 ofiary koronawirusa w ciągu doby

Ponad 7 tys. nowych przypadków i ponad 64 nowe zgony, to bilans ostatniej doby z walki z SARS-COV-2 w Niemczech. Łącznie za Odrą potwierdzono już obecność koronawirusa u 38 609 osób, z czego 213 zmarło. Współczynnik ogólnej liczby ofiar do zakażonych wciąż jest w Niemczech zdecydowanie niższy niż w pozostałych krajach zachodniej Europy, ale wzrost dobowy o 64 zgony to sygnał pokazujący, że i tam sytuacja może być wkrótce trudna do opanowania.

Chwalone za wczesne podjęcie działań, sprawną służbę zdrowia i przeprowadzanie ogromnej liczby testów Niemcy wydają się powoli dołączać do pozostałych krajów Europy w ponurej statystyce dotyczącej śmierci na COVID-19. Potwierdzałoby to oceny ekspertów, którzy tłumacząc sytuację w tym kraju, do wspomnianych trzech przesłanek doliczali także niską średnią wieku chorych (45 lat w stosunku do 63 we Włoszech) i tzw. "czas epidemiczny". W tym ostatnim przypadku chodzi o to, że do Włoch, Hiszpanii i Francji pandemia dotarła (i rozwinęła się lokalnie) po prostu wcześniej.

Gwałtowny przyrost ofiar śmiertelnych tłumaczony może być też faktem... intensywnego i powszechnego badania. Testy przeprowadzone przez Niemców na wczesnym etapie krajowej epidemii mogą pokazywać, że w rzeczywistości w każdym kraju przypadków koronawirusa jest znacznie więcej, niż wynika to z oficjalnych statystyk. Większość państw po prostu nie jest w stanie śledzić rozwoju sytuacji. Pytanie, czy posiadające tę przewagę Niemcy będą zdolne zatrzymać rozprzestrzenianie SARS-COV-2, czy mimo wszystko ucierpią podobnie jak pozostałe kraje.

