Szef Francuskiego Związku Szpitali: Liczba ofiar koronawirusa jest wyższa, niż w oficjalnych statystykach

Do tej pory we Francji odnotowano 25 233 przypadki zakażenia wirusem SARS-COV-2 i 1 331 zgonów na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. W środę 25 marca prezydent Francuskiego Związku Szpitali Frederic Valletoux w rozmowie z radiem France Info tłumaczył jednak, że dane te mogą być mylące. – Ostateczne liczby będą bez wątpienia znacznie wyższe, jeżeli zbierzemy to, co dzieje się w domach starców oraz ludzi, którzy umierają w domu, albo w ogóle nie są liczeni.

Do jednej z tych kwestii odnosił się we wtorek 24 marca szef krajowej agencji zdrowia Jerome Salomon. Zapewniał, że władze wkrótce będą w stanie zebrać dane o ofiarach koronawirusa w domach spokojnej starości. Krajowi eksperci spodziewają się, że nastąpi wtedy spory skok we francuskich statystykach dotyczących epidemii SARS-COV-2. Do tej pory o tego typu przypadkach informowały francuskie media, z głośną sprawą 15 zmarłych w jednym tylko ośrodku we wschodniej części kraju. "Le Monde" donosiło o 39 zgonach w domach starców w regionie Ile-de-France. W materiale zwracano uwagę na niechęć w dostarczaniu danych przez prowadzone przez prywatne placówki tego typu.

