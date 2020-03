Wielka Brytania skończy z bezdomnością już w tym tygodniu? „To epokowy moment”

Doradzająca premierowi Borisowi Johnsonowi ws. mieszkalnictwa Louise Casey nakazała wszystkim radom miejskim podwojenie wysiłków mających na celu upewnienie się, że wszyscy mieszkańcy kraju „będą mieć schronienie i bezpieczeństwo do tego weekendu”. Swoje zarządzenie uzasadniała „nagłą potrzebą zdrowia publicznego”.

– To niezwykłe czasy, więc proszę o nadzwyczajny wysiłek. Wiele regionów kraju zdołało już stworzyć „bezpieczne przystanie” dla swoich mieszkańców, co jest niesamowite. Potrzebujemy jednak wypracować sposób, by znaleźć dach nad głową dla wszystkich. To ważne, by zlikwidować wszystkie uliczne obozowiska, ponieważ tworzą „wysokie ryzyko” dla rozprzestrzeniania się koronawirusa – podkreślała Casey.

Na skutek działań z ubiegłego tygodnia, osoby przebywające dotychczas na ulicy zostały rozlokowane w około 300 hotelowych pokojach w Londynie. Organizacja charytatywna Crisis, która na co dzień pomaga bezdomnym, ostatnie działania w tym przedmiocie nazywa „epokowym momentem”. Pyta jednocześnie o pomoc, jaką lokalne władze otrzymają w celu osiągnięcia tego ambitnego celu.

– Rząd zobowiązał się do rozwiązania problemu bezdomności przed 2025 rokiem. Ta sytuacja dowodzi, że może to zostać osiągnięte w roku 2020, jeżeli uczynimy tę kwestię priorytetem, tak jak na to zasługuje – mówił szef organizacji Jon Sparkes.

