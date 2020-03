Ponad 26 tysięcy ofiar koronawirusa na świecie. Co trzecia śmierć we Włoszech

Potwierdzone przypadki koronawirusa odnotowano już w 199 krajach i terytoriach na całym świecie. Z danych podawanych przez WHO i poszczególne kraje wynika, że w piątek 27 marca popołudniu liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła 572 tysiące.

Najwięcej zakażeń potwierdzono do tej pory w Stanach Zjednoczonych (ponad 92 tysiące). Ogromna, wciąż rosnąca liczba zakażonych jest też we Włoszech, gdzie potwierdzono ponad 86 tysięcy przypadków.

W pierwszej trójce krajów z największą liczbą zakażeń pozostają wciąż Chiny. Jak jednak informują tamtejsze władze, sytuację w tym kraju udało się ustabilizować i od kilku dni zdecydowana większość potwierdzonych przypadków koronawirusa została przywieziona z zagranicy. Dlatego Chiny zdecydowały się na zamknięcie swoich granic, żeby uniemożliwić wybuch drugiej fali epidemii.

O wiele trudniejsza sytuacja jest w kolejnym kraju, w którym gwałtownie rozwija się epidemia koronawirusa, czyli w Hiszpanii. Liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła tam 64 tysiące, a chorych na COVID-19 z dnia na dzień przybywa.

Kolejne kraje, w których potwierdzono ponad 10 tysięcy przypadków to Niemcy (49 344), Iran (32 332) Francja (29 155), Wielka Brytania (14 543) i Szwajcaria (12 311).

Na całym świecie potwierdzono do tej pory ponad 26 tysięcy zgonów z powodu koronawirusa. Więcej niż co trzecia ofiara koronawirusa zmarła we Włoszech (9 134 ofiar). Powyżej 1000 osób zmarło w Hiszpanii (4 934), Chinach (3 295), Iranie (2 378), Francji (1 696) i USA (1 382). W innych krajach liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa jest do tej pory mniejsza niż 1000.

Są też dobre wiadomości. Na całym świecie z COVID-19, czyli choroby powodowanej przez koronawirusa wyzdrowiało już blisko 130 tysięcy osób. W Chinach wyzdrowiało 74 588 tysiący osób, w Iranie 11 133, we Włoszech 10 361, w Hiszpanii 9 357, w Niemczech 5 673, a we Francji 4 948.

Na całym świecie chorych pozostaje ponad 411 tysięcy osób, z czego 389 926 jest w stanie dobrym, a 21 416 w stanie poważnym lub krytycznym.

