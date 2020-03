Wyciekła rozmowa francuskich ministrów. Wśród tematów pornografia w sieci

Francuski tygodnik „Le Canard Enchaine” opublikował zapis prywatnych rozmów, jakie za pośrednictwem komunikatora Telegram przeprowadziło kilku francuskich ministrów, w tym sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Agnes Pannier-Runacher, sekretarz stanu ds. równości mężczyzn i kobiet Marlène Schiappa, sekretarz stanu ds. cyfryzacji Cedric O czy rzeczniczka rządu Sibeth Ndiaye. Punktem wyjścia była zapowiedź pierwszej z wymienionych osób dotycząca ograniczenia popularnych serwisów streamingowych takich jak Apple, YouTube czy Netflix. Planowana decyzja ma związek z epidemią koronawirusa oraz przymusową kwarantanną społeczeństwa, ponieważ Francuzi – podobnie jak mieszkańcy innych państw objętych takimi regulacjami – spędzają obecnie większość czasu w domach, umilając sobie ostatni dni korzystaniem z internetu.

„Niezapomniane chwile”

Shiappa podczas ujawnionej rozmowy oceniła, że po wejściu takiego rozporządzenia w życie „dojdzie do zamieszek”. Sekretarz miała na myśli przede wszystkim reakcję rodziców, którzy jej zdaniem nie będą mogli już dawać swoim dzieciom dostępu do serwisów wówczas, gdy nie będą mieli co zrobić z pociechami. Wówczas Cedric O podkreślił, że we Włoszech odnotowuje się duże przeciążenie sieci, szczególnie na portalach z grami oraz w serwisach pornograficznych. – Niesamowite będzie, kiedy Cedric wytłumaczy to w telewizji. Osobiście nie gwarantuję, że bez wychodzenia do parku i bez Netfliksa utrzymam dzieciaki w spokoju. Dojdzie do rodzinnych dramatów – wtrąciła Ndiaye.

Do rozmowy włączyła się także Pannier-Runacher, która stwierdziła, że „jeśli ogląda się serwis YouPorn o 22:30, to nikomu to nie przeszkadza” . – Dziękuję ci za tę cenną radę – odpowiedział Jean-Baptiste Djebbari, który pełni funkcję sekretarza stanu ds. transportu. Wówczas Cedric O zaproponował Djebbariemu, że jeśli ten chce dać „pierwszeństwo” YouPorn niż Netfliksowi, to on „poda to dalej” . Sekretarz ds. cyfryzacji dodał jeszcze, że „ten kryzys pozwala przecież przeżywać niezapomniane chwile” .

Czytaj także:

Macierewicz krytykuje nowe regulacje ws. mszy świętych. „To uderza w naszą tradycję i odporność”