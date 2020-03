Macedonia Północna dołączyła do NATO. „To była długa droga”

„Witamy Macedonię Północną w NATO. To była długa droga, ale wszystkie wasze wysiłki się opłaciły. Formalny proces akcesyjny dobiegł końca i cieszymy się, że 30. członek Sojuszu jest z nami” – napisał na Twitterze Jens Stoltenberg – sekretarz generalny NATO. Podczas swojego piątkowego przemówienia Stoltenberg zaznaczył, też że „Macedonia Północna stała się teraz częścią rodziny NATO, rodziny trzydziestu narodów i prawie miliarda ludzi, rodziny opartej na pewności, że bez względu na stojące przed nami wyzwania, wszyscy razem jesteśmy silniejsi i bezpieczniejsi” .

Jak czytamy na stronie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Macedonia Północna stała się członkiem organizacji po tym, jak dokument przystąpienia do NATO złożono w amerykańskim Departamencie Stanu. Protokół ratyfikowały wszystkie państwa członkowskie w tym Grecja, która przez lata blokowała wejście swojego sąsiada do NATO. Powodem był spór o nazwę, ponieważ zdaniem rządu z siedzibą w Atenach starożytna Macedonia stanowiła część greckiego dziedzictwa kulturowego, a jego sąsiad nie miał prawa do niego nawiązywać. Problem został rozwiązany po tym, jak zmieniono nazwę na Macedonia Północna.

