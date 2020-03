Te zdjęcia przejdą do historii. Papież Franciszek modlił się na pustym placu św. Piotra

Zdjęcia papieża modlącego się na pustym placu św. Piotra w Watykanie obiegły media na całym świecie. Zdarzenie było transmitowane na żywo na YouTube, dzięki czemu głowie Kościoła „wirtualnie” mogli towarzyszyć wierni. Franciszek najpierw samotnie przeszedł przez plac, po czym w strugach deszczu wszedł na podwyższenie, gdzie prowadził nabożeństwo Słowa Bożego oraz udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi i odpustu zupełnego.

„Panie, pobłogosław świat”

Argentyński hierarcha porównał sytuację ludzkości do fragmentu Ewangelii mówiącego o tym, jak podczas rejsu uczniów po Jeziorze Galilejskim doszło do burzy. Zdaniem papieża epidemia koronawirusa pokazała ludziom, że siedzą w tej samej łodzi – są zdezorientowani, ale jednocześnie wezwani do wspólnego wiosłowania. – Panie, dziś wieczorem Twoje Słowo uderza i dotyka nas wszystkich – mówił Franciszek cytowany przez Vatican News.

– W naszym świecie, który kochasz bardziej niż my, ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi w każdej dziedzinie. Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błagamy cię: Zbudź się Panie! – modlił się dalej.

Franciszek powierzył całą ludzkość „Panu, za wstawiennictwem Matki Bożej, Uzdrowienia Jego ludu, Gwiazdy wzburzonego morza” . – Z tej kolumnady, która obejmuje Rzym i świat niech zstąpi na was, jak pocieszający uścisk, błogosławieństwo Boże. Panie, pobłogosław świat, daj zdrowie ciałom i pocieszenie sercom. Chcesz, byśmy się nie lękali. Ale nasza wiara jest słaba i boimy się. Ale Ty, Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy – modlił się.

Czytaj także:

Macierewicz krytykuje nowe regulacje ws. mszy świętych. „To uderza w naszą tradycję i odporność”