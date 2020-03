Duży wzrost zachorowań w Niemczech. Ponad 6 tys. nowych zakażeń w ciągu doby

Najnowsze dane wskazują na to, że w Niemczech potwierdzono 6294 kolejne przypadki koronawirusa. Ogólna liczba zakażonych wynosi już 48 482, a do tej pory odnotowano 325 zgonów – podaje CNN. Chociaż liczba zachorowań wrosła w ciągu minionej doby o 15 proc., to Angela Merkel stara się uspokoić swoich rodaków. – Chcę was zapewnić, że wiem, jak trudne są ograniczenia kontaktów osobistych, które obecnie obowiązują wszystkich – powiedziała kanclerz Niemiec w wiadomości głosowej upublicznionej w sobotę rano.

Niemiecka polityk dodała, że „każdy jest kluczowym elementem w walce z wirusem” . Wyjaśniła również, że obecnie liczba zakażeń podwaja się średnio co pięć i pół dnia, co stanowi poprawę w porównaniu z początkiem epidemii w Niemczech, kiedy to 200 proc. wzrostów odnotowywano co dwa dni. Merkel zadeklarowała ponadto, że jeśli system opieki zdrowotnej nie zostanie „przytłoczony” kolejnymi przypadkami COVID-19, to służby będą dążyły do tego, by liczba zakażeń podwajała się jedynie co dziesięć dni.

Koronawirus na świecie

Ponad 601 tys. zakażeń i niemal 28 tys. zgonów – tak przedstawiają się najnowsze statystyki przekazane przez Johns Hopkins University czyli uczelnię, która od początku epidemii koronawirusa zajmuje się gromadzeniem, weryfikowaniem oraz udostępnianiem danych z całego świata. The Guardian zauważa jednak, że rzeczywiste statystyki mogą być znacznie wyższe, ponieważ w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, obecnie przeprowadza się testy głównie w najpoważniejszych przypadkach, kiedy to dana osoba ma objawy lub kontaktowała się z osobą zakażoną.

Najwięcej przypadków – ponad 104 tys. – potwierdzono w Stanach Zjednoczonych. Tam zmarło już 1704 pacjentów zakażonych koronawirusem. Drugie miejsce pod względem liczby zakażeń zajmują Włochy – niemal 86,5 tys., a trzecie Chiny – około 81 tys. Sytuacja w „czołówce” może się jednak wkrótce zmienić, ponieważ dramatyczne wzrosty – rzędu kilku tysięcy nowych zakażeń w ciągu doby – odnotowuje Hiszpania, gdzie zmarło już ponad 5 tys. pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19. Na terenie Polski potwierdzono z kolei ponad 1400 przypadków, z czego 16 zakończyło się śmiercią zakażonych osób.

