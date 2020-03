Szła chodnikiem i kaszlała na ludzi. Filmik trafił do sieci

Nagranie zamieściła na Facebooku Tricia Anderson, która na co dzień mieszka w Glasgow. Anderson udostępniła nagranie przedstawiające trzy kobiety spacerujące wzdłuż Allison Street. Wszystkie zachowywały się głośno, a jedna z nich ostentacyjnie kaszlała szczególnie wówczas, gdy mijała któregoś z przechodniów. „Dostałam ten film od pewnej kobiety. Pokazała go policji, ale ta najwyraźniej nie jest tym zainteresowana” – podkreśliła autorka posta.

Jak zauważył The Sun, na terenie Szkocji odnotowano już 25 śmiertelnych przypadków koronawirusa. Pierwsza minister Nicola Sturgeon zapowiedziała z kolei, że wszystkie osoby nie stosujące się do nowych rozporządzeń, w tym dotyczących zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, podlegają karze grzywny. Dziennikarze postanowili zapytać o o to policjantów, którym Anderson zarzuciła bierność. Funkcjonariusze powiedzieli, że obejrzeli już nagranie i podejmą działania wobec każdego, kto w podobny sposób zagraża ludziom.

