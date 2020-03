21-latka jednak nie zmarła z powodu koronawirusa. Na rodzinę spadła fala hejtu

Kilka dni temu świat obiegła informacja, że 21-letnia Brytyjka zmarła z powodu koronawirusa. Jej rodzina twierdziła, że nie miała ona żadnych chorób towarzyszących. – To powinno być ostrzeżeniem dla tych, którzy sądzą, że COVID-19 dotyka tylko osoby starsze i mające problemy zdrowotne – powiedziała matka dziewczyny. Przypuszczano, że Chloe Middleton z miejscowości High Wycombe położonej 50 km od centrum Londynu, jest najmłodszą śmiertelną ofiarą koronawirusa w Wielkiej Brytanii. „Wszystkim ludziom, którzy myślą, że to tylko wirus, mówię – proszę pomyśleć jeszcze raz. Mówię z osobistego doświadczenia, ten tak zwany wirus odebrał życie mojej 21-letniej córce” – napisała na Facebooku Diane Middleton, matka zmarłej. Zaapelowała jednocześnie, by ludzie przestrzegali zaleceń i pozostali w domach.

Jak się jednak okazuje, przyczyną śmierci 21-latki nie była choroba COVID-19. Krajowa służby zdrowia przekazała, że młoda kobieta została przyjęta do szpitala 19 marca po tym, jak doznała zawału serca. Koroner badający sprawę usłyszał, że 21-latka miała kaszel i zakwalifikował jej śmierć jako powiązaną z COVID-19. Lekarze ze szpitala, w którym przebywała Chloe Middleton przekazali nie zakwalifikowali jej jako pacjentki z podejrzeniem choroby spowodowanej przez koronawirusa. W związku z tym, śmierć 21-latki nie została ujęta w rejestrze ofiar śmiertelnych koronawirusa. Szpital przeprowadził 21-latce test i ten nie wykazał zakażenia.

Wpisy rodziny 21-latki zniknęły z mediów społecznościowych. Mimo tego, na bliskich kobiety spadła fala hejtu. Podkreślano, że ich postawa służy wzbudzaniu niepotrzebnej paniki.

