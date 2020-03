Meble oblane farbą, papier w wannie. Rodzice pokazali, jak wygląda kwarantanna z dziećmi

Polecenie pozostania w domach i dostosowania się do zasad kwarantanny dotyczy nie tylko Polaków. Rządy na całym świecie zachęcają swoich obywateli do powstrzymywania się przed wyjściami na częste zakupy, spotkania towarzyskie czy inne wydarzenia tego typu. O ile dorośli zapewne potrafią sobie zorganizować czas oglądając seriale czy czytając książki, o tyle z dziećmi może być problem. Najmłodsi szybko się nudzą, a zabawa, która jeszcze wczoraj zajmowała je przez wiele godzin, już dzisiaj wydaje się być nieatrakcyjna. Wtedy do małych głów wpadają szalone pomysły, czego najlepszym przykładem są zdjęcia zamieszczane przez użytkowników serwisów takich jak Reddit, Instagram czy Twitter. Najciekawsze z nich zebraliśmy w naszej galerii.

