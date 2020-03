Koronawirus we Włoszech. W ciągu doby zmarło ponad 750 osób

We Włoszech od początku epidemii COVID-19 zmarło już 10 779 osób - podaje BBC. Tylko w ciągu ostatniej doby odnotowano kolejne 756 zgonów. W sumie zakażenie wykryto u 97 689 osób. Oznacza to, że od soboty 5217 osób otrzymało pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa. Doniesienia z Włoch są jednak nieznacznym „światełkiem w tunelu”. Już drugi dzień z rzędu tamtejsze służby odnotowują spadek dziennej liczby zgonów. Dla porównania, w piątek zmarło ponad 900 osób, a w sobotę 889. Podobnie ma się sytuacja w przypadku wzrostu liczby zakażonych. Jeszcze w sobotę podawano, że koronawirusa wykryto u 92 472 osób - w niedzielę jest to już 97 689 pacjentów, co i tak stanowi najniższy dzienny wzrost liczby nowych przypadków od środy. Zdaniem przedstawicieli służb zdrowia wyzdrowiało już co najmniej 13 tys. osób.

Nadzwyczajny plan

Premier Włoch Giuseppe Conte zaapelował w sobotę do Unii Europejskiej, by „nie popełniła tragicznych błędów” w czasach pandemii koronawirusa. Ostrzegł, że całej UE grozi to, że „straci sens istnienia” w oczach obywateli. W wywiadzie dla dziennika „Il Sole-24 Ore” szef rządu, odnosząc się do potrzeby zdecydowanych działań Unii w obecnej kryzysowej sytuacji, oświadczył: „Inercja doprowadziłaby do pozostawienia naszym dzieciom olbrzymich kosztów zdewastowanej gospodarki”. Podkreślił, że jego rząd planuje wyasygnować na walkę z epidemią i jej skutkami 50 miliardów euro, z których do tej pory już przeznaczył połowę. – Uruchomimy wsparcie finansowe bez precedensu dla naszej gospodarki – zapewnił.

Zdaniem włoskiego premiera potrzebne jest opracowanie w UE nadzwyczajnego planu odbudowy, który – jak zaznaczył – będzie na poziomie działań podejmowanych przez USA i Chiny. Według Contego konieczne będzie utworzenia narzędzia, które pozwoli odbudować tkankę ekonomiczno-społeczną w Unii.

