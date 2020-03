Anna Fotyga pomoże w reformie NATO. „Chcę, aby głos Polski był wyraźnie słyszalny”

O powołaniu grupy, w skład której wejdzie pięć kobiet oraz pięciu mężczyzn, poinformował Jens Stoltenberg. „Grupa przedstawi rekomendacje, które mają wzmocnić jedność Sojuszu oraz rozszerzyć konsultacje polityczne oraz koordynację między sojusznikami” – dodał we wpisie na Twitterze Sekretarz Generalny NATO. Wśród powołanych ekspertów znaleźli się: Anna Fotyga (Polska), Wess Mitchell (Stany Zjednoczone), Hubert Védrine (Francja), Greta Bossenmaier (Kanada), Anja Dalgaard-Nielsen (Dania), Thomas de Maizière (Niemcy), Marta Dassù (Włochy), Hema Verhagen (Niderlandy), Tacan Ildem (Turcja), John Bew (Wielka Brytania).

Anna Fotyga, która jest jedyną reprezentantką Europy Środkowej i Wschodniej we wspomnianej grupie, skomentowała ten fakt na Facebooku. „Mój wybór traktuję jako zaszczyt, a zarazem wielkie wyzwanie. Zdaję sobie sprawę, jak trudny to okres. Pandemia spowodowała, że zadanie to jest jeszcze trudniejsze" – czytamy we wpisie. „Zarówno ja, jak i moi współpracownicy, postaramy się wywiązać z niego jak najlepiej. Chcę, aby głos Polski i całej Europy Środkowej i Wschodniej był wyraźnie słyszalny” – dodała europosłanka.

Czytaj także:

Kosiniak-Kamysz: Kampania sama się zawiesiła. Na billboardach wywieszamy tylko życzenia