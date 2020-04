Koronawirus wśród uczestników spotkania religijnego. Służby szukają kilkuset osób

Zgromadzenie, o którym poinformowało BBC, odbyło się w jednym z meczetów na terenie dzielnicy Nizamuddin w stolicy Indii. Pod koniec lutego wierni należący do islamskiego ruchu Tablighi Jamaat rozpoczęli swoje spotkania, a część wydarzeń miała miejsce jeszcze na początku marca. Nie wiadomo, czy organizatorzy dysponują kompletną listą gości, ponieważ nie wszyscy brali udział we wszystkich organizowanych modlitwach. Część osób przyjeżdżała tylko na dzień czy dwa, by później wyjechać. Tym samym na terenie meczetu mogło pojawić się nawet kilka tysięcy osób.

Pierwsze ofiary

Po zorganizowanym zgromadzeniu władze co najmniej sześciu regionów w Indiach zgłosiły przypadki koronawirusa, które można powiązać ze spotkaniami w Nizamuddin. Po ujawnieniu tych informacji przebadano zgłaszających się uczestników, a u 24 z nich potwierdzono COVID-19. 300 osób przejawiało z kolei objawy choroby, przez co władze podjęły decyzję o hospitalizacji. Kolejnych 700 wiernych objęto kwarantanną w specjalnie przygotowanych do tego ośrodkach.

Uczestnicy zgromadzenia zostali prawdopodobnie zakażeni przez kaznodziejów, którzy przyjechali z Indonezji, a później wzięli udział jeszcze w serii spotkań na terenie Indii. Służby robią teraz wszystko, by ustalić listę osób, które miały kontakt z duchownymi. Tymczasem z kolejnych regionów spływają tragiczne informacje. Południowy stan Telangana poinformował w niedzielę wieczorem, że sześc osób uczestniczących w spotkaniach w Nizamuddin zmarło z powodu koronawirusa. Tamtejsze władze przekazały, że spośród 71 zdiagnozowanych na terenie stanu pacjentów, aż 40 było pośrednio lub bezpośrednio związanych ze zdarzeniem.

Władze stanów Tami Nadu, Telangana i Andhra Pradesh przekazały z kolei, że ponad 3000 mieszkańców wspomnianych regionów brało udział w spotkaniach organizowanych przez Tablighi Jamaat, a koronawirusa wykryto już u 16 z nich. Trwają poszukiwania kolejnych osób uczestniczących w zgromadzeniu, które po zgłoszeniu się do służb sanitarnych przejdą odpowiednie testy. BBC podaje, że mowa nawet o kilkuset wiernych.

