Lekarz oprowadzał Władimira Putina po szpitalu. Kilka dni później wykryto u niego koronawirusa

Zdjęcia Władimira Putina w kombinezonie ochronnym obiegły kilka dni temu media na całym świecie. Prezydent Rosji 24 marca pojawił się w podmoskiewskiej Komunarce, czyli szpitalu, w którym hospitalizowani są pacjenci z koronawirusem. Polityk był oprowadzany przez dyrektora placówki Denisa Procenko, który na powitanie uścisnął dłoń Putinowi, a później wyjaśniał mu sposób funkcjonowania placówki. Podczas „spaceru” żaden z nich nie miał na sobie sprzętu ochronnego, a głowa państwa nosiła kombinezon i maskę tylko w trakcie wizyty na oddziale, na którym leżą chorzy na COVID-19.

Jak podaje agencja Reutera, we wtorek lekarz oficjalnie potwierdził, że wykryto u niego koronawirusa. „Mam pozytywny wynik testu na koronawirusa, ale czuję się całkiem nieźle. Izoluję się w swoim biurze. Myślę, że odporność, którą wypracowałem przez ostatni miesiąc, działa” – napisał Procenko w mediach społecznościowych. Co na to Kreml? Współpracownicy prezydenta przekazali agencji RIA, że Putin jest regularnie poddawany testom na obecność koronawirusa i aktualnie „wszystko jest w porządku” .

Zakażony członek personelu

Przypomnijmy, 27 marca BBC podawało, że zakażenie koronawirusem wykryto u członka personelu administracyjnego prezydenta. Rzecznik prasowy Władimira Putina przekazał w rozmowie z mediami, że pomimo tej informacji rosyjski polityk będzie pracował normalnie i nie objęto go kwarantanną. Inne dane dotyczące zakażeń podaje za to The Independent, który powołuje się na doniesienia rosyjskich dziennikarzy. Ich zdaniem COVID-19 zdiagnozowano u aż pięciu członków personelu Putina, w tym u pracowników wspomnianej administracji, u jednego członka dyrekcji zarządzającej administracją oraz u pracownika kancelarii prezydenta. Niezależnie od tego, ilu pracowników ostatecznie otrzymało pozytywne wyniki testów, lokalne media są pewne – żaden z nich prawdopodobnie nie miał ostatnio kontaktu z głową państwa.

