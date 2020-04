Czechy zwiększają liczbę dziennych testów. To kraj z największą ilością zakażeń w tej części Europy

Most Karola w Pradze

Epicentrum koronawirusa znajduje się obecnie w Europie, a najwięcej zakażeń odnotowano do tej pory we Włoszech i Hiszpanii. We wschodniej części kontynentu prym wiodą z kolei Czechy, gdzie zwiększono liczbę wykonywanych codziennie testów.