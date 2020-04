Wielka Brytania. Rekordowy wzrost liczby zgonów, więcej ofiar COVID-19 niż w Chinach

Najnowszy raport obejmuje dane z 24 godzin między 17.00 w środę a 17.00 w czwartek 2 kwietnia. Wynika z niego, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła do 3 605. Tym samym Zjednoczone Królestwo wyprzedziło Chiny, jeśli chodzi o liczbę zgonów. W Państwie Środka, według oficjalnych danych, z powodu COVID-19 zmarło bowiem 3 326 osób.

W Wielki Brytanii do godziny 9 rano (8 rano w Polsce) wykonano 173 784 testy pod kątem koronawirusa, z czego 38 168 dało wynik pozytywny.

Wystąpienie królowej

BBC podaje, że w związku z epidemia koronawirusa planowane jest telewizyjne wystąpienie królowej. Pałac Buckingham poinformował, że Elżbieta II zwróci się do poddanych w orędziu wyemitowanym w niedzielę o godzinie 20. Telewizja podkreśla, że to zaledwie czwarte orędzie tego typu w 68-letniej historii panowania Elżbiety II. Poprzednie miały miejsce po śmierci Królowej Matki w 2002 roku, przed pogrzebem Diany w 1997 roku i podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Standardowo królowa występuje raz do roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia.

