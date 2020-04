Nietypowe zasady kwarantanny. Kobiety mogą wyjść z domu tylko we wtorki, czwartki i soboty

Włochy, Hiszpania, Francja czy Polska – te kraje zaapelowały już do swoich obywateli o pozostawanie w domach. Ci mogą wychodzić jedynie w wyjątkowych sytuacjach, chociażby idąc do pracy czy na zakupy. Rząd Peru poszedł jednak krok dalej i wprawdzie zezwolił mieszkańcom na opuszczanie domów, ale tylko zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia. Wprowadzone niedawno przepisy stanowią, że mężczyźni mogą wychodzić z domu tylko w poniedziałki, środy oraz piątki. Kobiety z kolei mają taką możliwość we wtorki, czwartki i soboty. Zasady dotyczące płci nie obowiązują za to w niedzielę – wtedy wszyscy są równi i z domu nie może wychodzić nikt – podaje BBC.

Policja na ulicach

Uzasadniając nowe rozporządzenie prezydent Peru Martin Vizcarra wyjaśnił, że poprzednie środki kontroli społeczeństwa dały dobre rezultaty, ale „nie takie, na jakie liczył” . Wzywał również do „dodatkowych wysiłków w celu opanowania tej choroby” . Zdaniem polityka regulacje uwzględniające podział na płeć powinny zmniejszyć o połowę liczbę osób przebywających w tym samym momencie w przestrzeni publicznej. – Musimy codziennie sprawiać, by na ulicach było mniej ludzi – podsumował.

Nowe zasady weszły w życie 3 kwietnia i będą obowiązywały do 12 kwietnia. To, w jaki sposób jest respektowane nowe prawo, ma sprawdzać policja przy wsparciu sił zbrojnych. Dodatkowo rząd zdecydował o zamknięciu w niedziele supermarketów, targowisk, mniejszych sklepów, banków, a nawet aptek. Jak do tej pory na terenie Peru odnotowano 1414 przypadków koronawirusa, a 55 pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19 zmarło.

