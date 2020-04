Czechy. Pacjent z koronawirusem był w stanie krytycznym, dostał eksperymentalny lek

53-letni taksówkarz z Pragi, który najprawdopodobniej zakaził się koronawirusem od klienta i był w stanie krytycznym, jako jedyny Czech przez 10 dni dostawał eksperymentalny lek przeciwwirusowy. Kurację zakończono w czwartek. Lekarze powiedzieli, że chory jest przytomny i że planowane jest odłączenie go od aparatury podającej tlen. Już wcześniej pacjent został odłączony od aparatury do pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO).

– Do tej pory nie wiemy, czy to remdesivir pomógł mu w zdecydowany sposób. Mamy wskaźniki, które sugerują, że chodzi o ogólny proces poprawy stanu zdrowia, i nie upieramy się, że to lek pomógł – powiedział dziennikarzom lekarz prowadzący Martin Balik.

Sam remdesivir i zgodę na leczenie z jego użyciem szpital musiał uzyskać od producenta, firmy Gilead, która wcześniej zawiesiła dystrybucję tego leku. Wyjątek od zakazu dystrybucji obowiązuje w przypadku prośby o lek i jego użycie w leczeniu kobiet w ciąży i dzieci.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)