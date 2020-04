Kolejna tragiczna doba we Włoszech. Zmarło już 14,6 tys. osób zakażonych koronawirusem

Agencja Ochrony Ludności poinformowała, że we Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 766 osób zakażonych koronawirusem – dla porównania, od środy do czwartku odnotowano 760 zgonów, co świadczy o nieznacznym wzroście. Ogólna liczba zgonów z powodu COVID-19 wynosi obecnie 14 681. Spadek potwierdzono z kolei w przypadku kolejnych zakażeń. Przez ostatnie 24 godziny zgłoszono 4585 kolejnych przypadków koronawirusa, a poprzedni raport mówił o 4668 osobach. Tym samym od początku wybuchu epidemii we Włoszech służby zgłosiły już 119 287 zakażeń – podaje agencja Reutera.

Piątek jest piątym z kolei dniem, w którym liczba nowych przypadków mieści się w przedziale 4050-4782. Jest to optymistyczny prognostyk biorąc pod uwagę to, że jeszcze 21 marca taki dzienny wzrost wynosił 6557 zachorowań. Podobnie jest w przypadku liczby zgonów – w ciągu ostatnich trzech dni dzienny bilans ofiar śmiertelnych wahał się od 727 do 766. Szczyt nastąpił w ubiegły piątek, kiedy to informowano o 919 ofiarach śmiertelnych.

3 kwietnia poinformowano również, że wyleczono już 19 758 osób ze zdiagnozowanym COVID-19. Dzień wcześniej była mowa o 18 278 wyzdrowiałych osobach. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa z kolei 4068 pacjentów, czyli 15 więcej, niż to miało miejsce jeszcze w czwartek.

