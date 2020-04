Wielka Brytania. Kolejne 708 osób zmarło z powodu koronawirusa

Bilans nowych zgonów obejmuje 24 godziny między 17.00 w czwartek a 17.00 w piątek. Jest nieco wyższy on od tego podanego dzień wcześniej, gdy poinformowano o rekordowej jak do tej pory dobowej liczbie zgonów – 684.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa to najwięcej nowych zgonów odnotowano w Anglii – 641, następnie w Szkocji – 46, Walii – 13 i Irlandii Północnej – 8.

Dotychczasowy bilans zgonów to 3885 w Anglii, 218 w Szkocji, 154 w Walii i 56 w Irlandii Północnej.

Jednocześnie ministerstwo zdrowia podało, że od początku epidemii testom na obecność koronawirusa poddano 183 190 osób, z czego zakażenie stwierdzono u 41 903. To oznacza wzrost o 3735 w stosunku do sytuacji z piątku, a zarazem zauważalny spadek nowych zakażeń, bo w piątek było ich 4450. Bilans nowych zakażeń obejmuje okres od 9.00 w piątek do 9.00 w sobotę.

W piątek Wielka Brytania stała się kolejnym państwem, po Włoszech, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Francji, gdzie liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła tę w Chinach, gdzie zaczęła się epidemia. (Później do tej grupy dołączył jeszcze Iran.)

Z Londynu Bartłomiej Niedziński



