Nowe przypadki zakażeń koronawirusem w Chinach. Wykryto groźną tendencję

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w poniedziałek, że dzień wcześniej zdiagnozowanych zostało 78 nowych przypadków osób zakażonych SARS-CoV-2, które nie przejawiały żadnych objawów choroby. To wzrost liczby asymptomatycznych przypadków w porównaniu do 47 z dnia poprzedniego. Reuters podkreśla, że to niepokojąca tendencja, bowiem takie osoby, choć same nie przejawiają symptomów choroby, zakażają inne. Dzieje się to tym łatwiej, że zakażeni sami nie wydają się chorzy.

Równocześnie w kraju zdiagnozowano 39 nowych przypadków koronawirusa u osób, które miały objawy. Aż 38 spośród zakażonych to pacjenci, którzy przyjechali do Chin z zagranicy. Tylko jedna infekcja miała charakter lokalny, zakażony pochodzi z prowincji Guangdong. To osoba, która przyjechała do miasta Shenzhen z prowincji Hubei, gdzie miała swój początek epidemia.

W Chinach zanotowano łącznie 81 708 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 3 331 śmiertelne. Jeszcze w lutym raportowano tysiące i setki zakażeń dziennie. Teraz ta liczba gwałtownie spadła, choć nadal notowane są nowe przypadki choroby. Aby uniemożliwić zawleczenie COVID-19 ponownie do Chin, władze zdecydowały się na zamknięcie granic. Równocześnie trwa namierzanie przypadków asymptomatycznych w kraju, by takie osoby nie infekowały kolejnych. Po tygodniach zamknięcia i zawieszenia procesów gospodarczych, Chiny wróciły do normalnej pracy.

