Koronawirus. „Ludzkie laboratorium” we włoskiej wsi Nerola. Co się tam dzieje?

Czy Nerola, mała wioska na wzgórzu we Włoszech, może pomóc rozwiązać niektóre tajemnice dotyczące rozprzestrzeniania się i symptomów koronawirusa? Po tym, jak odkryto w tym miejscu kilkadziesiąt przypadków zakażeń COVID-19, miejsce to odcięto od świata. Na granicach Neroli stoi wojsko z bronią – nikt nie może wjechać do wioski lub z niej wyjechać. W kwarantannie są wszyscy mieszkańcy – 1900 osób.