Papież wzywa do pomocy. Utworzył fundusz kryzysowy i przekazał 750 tys. dolarów

W poniedziałek 6 kwietnia papież Franciszek wezwał podmioty kościelne na całym świecie do wniesienia wkładu na fundusz zarządzany przez Papieskie Towarzystwa Misyjne, które są oficjalnym ramieniem papieża dla 1110 biednych diecezji, głównie w Azji, Afryce, Oceanii i regionach Amazonii.

To najnowszy wkład papieża w walkę z zapobieganiem rozprzestrzeniania i skutków koronawirusa na całym świecie. Pod koniec marca Watykan zakupił 30 respiratorów, które zostały przekazane do szpitali we Włoszech.

