Nie żyje wnuczka Roberta F. Kennedy'ego. Trwają poszukiwania jej 8-letniego syna

Maeve Kennedy Townsend McKean oraz jej syn Gideon McKean bawili się 2 kwietnia w zatoce Chesapeake. Gdy należąca do chłopca piłka wpadła do wody i zaczęła unosić się daleko od brzegu, matka i syn postanowili podpłynąć kajakiem i ją odzyskać. Wtedy ślad po nich zaginął, a policja rozpoczęła poszukiwania podejrzewając, że kajak wywrócił się, a Maeve i 8-latek wpadli do wody.

Przyjechali na czas pandemii

W poniedziałek odnaleziono pierwsze ciało i jak podały służby, jest to 40-letnia wnuczka Roberta F. Kennedy'ego. Jej zwłoki znaleziono około cztery kilometry od posiadłości w Shady Side należącej do matki 40-latki, skąd ta razem z synem wypłynęła kajakiem. Do poszukiwań chłopca zaangażowano helikopter oraz nurków, ale jego ciała wciąż nie odnaleziono. Akcja nie została jednak przerwana, a służby mają nadzieję na to, że wkrótce uda im się zlokalizować chłopca.

Oświadczenie w sprawie wydała już matka 40-latki, Kathleen Kennedy Townsend. – Moja rodzina dziękuje wszystkim za oznaki miłości i modlitwy w czasie, gdy rozpaczamy i staramy się poradzić z tą niszczycielską stratą – przekazała. Maeve Kennedy Townsend McKean oraz jej syn nie mieszkali z matką 40-latki na stałe – przyjechali tam na czas pandemii koronawirusa, by spędzić te dni w otoczeniu rodziny.

Klątwa Kennedych?

Przypomnijmy, to nie pierwsza tragedia w rodzinie Kennedych. W sierpniu ubiegłego roku informowaliśmy o śmierci Saoirse Kennedy, czyli innej wnuczki Roberta F. Kennedy'ego. 22-latka, która przedawkowała narkotyki, pracowała jako specjalistka ds. komunikacji w Boston College. Na łamach jednej z gazet studenckich opowiadała o swoich problemach psychicznych i zmaganiach z depresją. Przyznała wówczas, że „choroba zapuściła korzenie na początku szkoły średniej i będzie z nią do końca życia”. Dodawała, że przeżywała „ataki głębokiego smutku, które wydawały się być niczym głaz na piersi”.

Maeve Kennedy Townsend McKean oraz Saoirse Kennedy były wnuczkami Roberta F. Kennedy'ego, czyli młodszego brata prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy'ego. Chociaż w kontekście tej rodziny najwięcej mówi się o zamordowaniu przywódcy USA, to tragedie nie omijały także jego krewnych. Wystarczy wspomnieć, że pięć lat po tragicznych wydarzeniach z Dallas, a konkretnie 5 czerwca 1968 roku, śmiertelnie postrzelono Roberta.

Ethel i Robert doczekali się 11 dzieci. W 1984 roku po przedawkowaniu kokainy zmarł jeden z ich synów, 28-letni David. Trzynaście lat później w wyniku wypadku na nartach zmarł jego brat, 39-letni Michael. Syn Johna F. Kennedy'ego zginął z kolei w katastrofie samolotu. Śmierć poniosły wówczas także jego żona i szwagierka.

