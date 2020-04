USA: Bernie Sanders zawiesza kampanię w prawyborach prezydenckich. Donald Trump komentuje

„Dzisiaj zawieszam kampanię. Ale choć kampania się kończy, walka o sprawiedliwość trwa” – napisał Sanders w środę na Twitterze.

Jak informuje CNN kandydat Demokratów przekazał swoim współpracownikom, że zawiesił swoją kampanię, gdyż uznał, że jego główny konkurent Joe Biden ma zbyt dużą przewagę, żeby móc z nim wygrać w wyścigu o nominację. – Droga do zwycięstwa jest praktycznie niemożliwa – miał powiedzieć współpracownikom.

Na zawieszanie kampanii przez swojego konkurenta szybko zareagował Joe Biden. – Znam Berniego dobrze. To dobry człowiek, wielki przywódca i jeden z najpotężniejszych głosów chcących zmian w naszym kraju – napisał na Twitterze. – Ciężko podsumować jego wkład w naszą politykę w jednym tweecie. Więc nie będę nawet próbował – dodał i zamieścił link do oświadczenia, w którym w dłuższy sposób odniósł się do obecnej sytuacji i zapowiedział pokonanie Donalda Trumpa w wyborach i wprowadzenie zmian w polityce socjalnej USA.

Zawieszenie kampanii Sandersa skomentował też prezydent USA Donald Trump. – „Bernie Sanders wypadł z gry” – napisał Donald Trump na Twitterze. „Popierający go ludzie powinni teraz przyjść do Partii Republikańskiej” – dodał.

Czytaj także:

Donald Trump oskarża WHO. „Są bardzo chinocentryczni, dlaczego dali nam błędną rekomendację?”