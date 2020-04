Papież Franciszek: Pandemia koronawirusa może być karą za kryzys klimatyczny

Papież Franciszek podkreślał, że pandemia oferuje możliwość spowolnienia światowej produkcji i konsumpcji oraz szansę na zrozumienie i kontemplację świata natury. – Nie odpowiedzieliśmy na cząstkowe katastrofy. Kto mówi teraz o pożarach w Australii czy pamięta, jak przed 18 miesiącami łódź mogła przepłynąć przez Biegun Północny, bo stopniały lodowce? Kto wspomina o powodziach? – pytał retorycznie. – Nie wiem, czy to jest zemsta natury, ale na pewno są to odpowiedzi natury – dodawał.

Pandemia wpłynęła także na sposób funkcjonowania Watykanu. 83-letni Franciszek, który w młodości cierpiał na infekcję płuc, już dwa razy poddawany był testom na obecność SARS-COV-2. Jest izolowany od każdego, kto mógłby przynieść koronawirusa. Sam papież podkreśla, że modli się jeszcze więcej w tym „czasie wielkiej niepewności”. Wyjawił, że chodzi do spowiedzi w każdy wtorek, by przepraszać za swój egoizm.

W swoim wywiadzie Franciszek skorzystał z okazji, by zwrócić uwagę na oburzającą go kwestię. Wspomniał o bezdomnych z Las Vegas, którym zorganizowano kwarantannę na parkingu. Przypomniał, że hotele pełne są pustych miejsc. – To jest moment, by dostrzec biednych – podkreślał. Ostrzegał też przed rosnącymi w siłę populistycznymi politykami, których przemowy przypominają mu wystąpienia Adolfa Hitlera z 1933 roku. Dobrego słowa nie miał również dla polityków skupiających się wyłącznie na gospodarce. Mówiło hipokryzji tych, którzy mówią o stawianiu czoła kryzysowi i o głodzie na świecie, a jednocześnie wciąż produkują broń.

