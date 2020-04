95 tys. ofiar śmiertelnych i ponad półtora miliona zakażonych. Tak rozprzestrzenia się COVID-19 na świecie

Z danych na piątek 10 kwietnia (godz. 9.00) wynika, że na świecie potwierdzono już ponad 1 mln 600 tys. zakażeń koronawirusem. Najwięcej przypadków odnotowano w Stanach Zjednoczonych (466 tys.), Hiszpanii (153 tys.), Włoszech (143 tys.), Francji (118 tys.) i Niemczech (118 tys.). Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 95,7 tys., a najwięcej zgonów z powodu COVID-19 potwierdzono we Włoszech (18,2 tys.), Stanach Zjednoczonych (16,5 tys.), Hiszpanii (15,4 tys.), Francji (12,2 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (7,9 tys.).

Pozytywnie może napawać fakt, że ponad 355,5 tys. osób wyzdrowiało. Chorobę pokonało najwięcej pacjentów z Chin (77,7 tys.), Niemiec (52,4 tys.), Hiszpanii (52,1 tys.), Iranu (32,3 tys.), Włoch (28,4 tys.), USA (26,1 tys.) oraz Francji (23,4 tys.).

Mapa rozprzestrzeniania się koronawirusa



W natłoku informacji o koronawirusie źródło, które w sposób jasny i czytelny regularnie podaje aktualne dane, to prawdziwy skarb. Jednym z najprzydatniejszych narzędzi jest mapa, tworzona w oparciu o dane WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), CDC (Centers for Disease Control and Prevention), ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób), NHC i DXY.

Zamieszczona tutaj mapa podaje nie tylko zsumowane dane, ale i rozbija je na poszczególne kraje czy chińskie prowincje. Dane pokazuje też w sposób graficzny na mapie świata oraz dostępnych po prawej stronie wykresach. Prezentuje rozwój epidemii zarówno w ujęciu ogólnym, jak i dziennym. Należy dodać, że mapa tworzona jest przez zespół w USA, dlatego dane są uzupełniane z niewielkim opóźnieniem w stosunku do czasu rzeczywistego.

