Pies bez głowy? To zdjęcie zaszokowało internautów

Wspomniane zdjęcie psa zostało opublikowane w serwisie Reddit, gdzie szybko zyskało popularność. Internauci zafascynowali się fotografią, która przedstawiała psa... a właściwie coś, co psa przypominało. W oczy rzuca się przede wszystkim głowa zwierzęcia, która wygląda na odciętą. Uwagę zwracają także szwy oraz fakt, że pies nie ma czwartej łapy. „Gdzie jest głowa?” – dopytywali, a część użytkowników portalu wprost przyznała, że nie rozumie tego, co widzi na zdjęciu. Niektórzy zamiast trudzić się nad zagadką, zaczęli publikować swoje przeróbki, dorysowując głowę psa lub po prostu nanosząc oczy i pysk tam, gdzie powinien się on znajdować.

Najpierw z pomocą przyszedł internauta, który przygotował szkic. Jego zdaniem pies ma trzy łapy, a widoczne na zdjęciu szwy to miejsce po amputowanej kończynie. Z grafiki wynikało, że w momencie robienia fotografii zwierze odwróciło się do tyłu. Jak się wkrótce okazało, taka interpretacja była strzałem w dziesiątkę. Właściciel pupila opublikował zdjęcie swojego podopiecznego, na którym ten nie tylko ma trzy łapy, ale również głowę! Dzięki temu internauci dostrzegli, że to co, widzieli, to po prostu iluzja.

