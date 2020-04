Oryginalna stylizacja na spacer z psem? Ten mężczyzna codziennie zaskakuje sąsiadów

Z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa władze poszczególnych krajów apelują do obywateli, aby ograniczyli wyjścia z domów do absolutnego minimum, by zahamować transmisję choroby. Politycy i eksperci medycyny wzywają również do ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi. W czasach „światowej izolacji społecznej” ci, którzy przestrzegają zaleceń, większość czasu spędzają w domach, a spacer z psem traktują jako „wielkie wyjście”.

Nie inaczej jest w przypadku pewnego mężczyzny z Wielkiej Brytanii. Dzięki wyjątkowo kreatywnemu pomysłowi zyskał popularność wśród sąsiadów, którzy mają się z czego śmiać. „Mój kumpel przebiera się codziennie na spacer z psami, aby rozweselić okolicę” – poinformował użytkownik Twittera o imieniu Jack. Internauta opublikował w sieci zdjęcia swojego znajomego i jego oryginalnych stylizacji. Elegancka, wieczorowa suknia, stylizowana kreacja z poprzednich wieków, a może strój golfisty? To tylko niektóre z pomysłów tajemniczego mieszkańca Wielkiej Brytanii.

