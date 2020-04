Kolejne 500 zgonów w Hiszpanii z powodu koronawirusa. Pojawia się jednak promyk nadziei

Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Hiszpanii wzrosła do 16 353, natomiast grono osób zakażonych powiększyło się do 161 582 przypadków. Hiszpańskie ministerstwo zdrowia odnotowało w swym komunikacie słabnącą dynamikę wzrostu ofiar śmiertelnych. Wskazało, że 510 zgonów zanotowanych w ciągu ostatniej doby to najniższa od 18 dni dobowa liczba nowych zmarłych z powodu Covid-19. Przypomniało, że pomiędzy czwartkiem a piątkiem liczba zgonów wynosiła 605.

Z danych służb sanitarnych wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin z Covid-19 zostało wyleczonych 3441 osób. Łącznie w całym kraju zanotowano już 59 109 przypadków wyleczenia z choroby.

Najwięcej osób z powodu epidemii koronawirusa zmarło dotychczas we wspólnocie autonomicznej Madrytu. Pomiędzy piątkiem a sobotą liczba zgonów wzrosła tam z 5972 do 6084. Zwiększyła się też liczba zakażeń: z 44,8 do 45,8 tys. Drugim regionem o największej liczbie zgonów i zachorowań na Covid-19 jest w Hiszpanii Katalonia. Podczas ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa zwiększyła się tam z 3231 do 3331, zaś zainfekowanych z 31,8 tys. do 32,9 tys. Pod względem sumy zgonów przypadających na liczbę mieszkańców górują wspólnoty autonomiczne La Rioja, Kastylia-La Mancha oraz Madryt. (PAP)

