„To nie jest normalne”. Noworodek poznaje dziadka przez szybę. Powód? Szalejący koronawirus

„To nie jest normalne. To nie jest fajne. To właściwie najgorsze uczucie, które kiedykolwiek odczuwałem – ale wiem, że to tymczasowe” – napisał Josh Gillett. „Mój tata przeszedł ponad 4 mile do naszego domu, aby móc zobaczyć Ellianę przez okno... znowu. To dzieje się regularnie. Łamie mi serce, że mój tata nie może potrzymać mojej córki. Jednak, jak wyraźnie widać – mojego tatę przepełnia radość, że może ją zobaczyć. Trzymał ją tylko dwa razy, zanim COVID-19 nas rozdzielił” – relacjonował świeżo upieczony tata.

Po opisaniu osobistych przeżyć Josh zwrócił się do internautów z apelem, aby przestrzegali zasad kwarantanny. „Nawet jeśli nie martwisz się, że sam zostaniesz zakażony: zostań w domu dla świeżo upieczonych rodziców, którzy nie mogą się doczekać, aż pokażą swoim noworodkom świat; zostań w domu dla dziadków, którzy pragną ponad wszystko objąć swoje wnuki” – wymieniał mężczyzna. „Zostań w domu dla wszystkich firm, które z niecierpliwością czekają na ponowne otwarcie, zostań w domu dla nauczycieli i dzieci, które chcą wrócić do szkoły. Zostań w domu zwłaszcza dla lekarzy i pielęgniarek, którzy walczą z koronawirusem i daliby wszystko, aby móc zostać w domu i przytulić swoje dzieci” – dodał we wzruszającym poście Josh.

